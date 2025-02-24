Спустя три года с начала войны: истории плена

Три года войны. Три истории плена. 24 февраля 2022 года начало полномасштабного вторжения России в Украину. За это время тысячи украинцев прошли через пекло плена. Кто-то вернулся. Кто-то до сих пор ждет обмена. TRT на русском представляет истории трех молодых людей, судьбы которых пересеклись на одной войне. 25-летний морпех Владислав Задорин с позывным Бублик был одним из защитников острова Змеиный, которому удалось вернуться из плена спустя два года. 22-летний Вильгельм Витюк попал в плен в Мариуполе в составе 56-й отдельной мотопехотной бригады и провел в российских тюрьмах год. А вот муж Светланы Владимир Ляшко уже три года в плену. Он даже не знает, что у него родился сын.