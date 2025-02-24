Турция готова выступить посредником в российско-украинском конфликте. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров в Анкаре.

«Мы хотим, чтобы эта война [между Россией и Украиной — ред.], которая унесла жизни сотен тысяч людей и заставила обе страны заплатить тяжелую цену, закончилась», — подчеркнул глава государства. По его словам, Турция готова оказать всяческую поддержку, включая проведение переговоров на своей территории.

В ходе выступления Эрдоган также заявил о глубоком кризисе либерализма. «Либеральная демократия, самая привлекательная идеология прошлого века, вошла в серьезный кризис», — сказал турецкий президент.

Глава государства также отметил, что Европейский союз оказался в кризисной ситуации, затрагивающей все сферы — от экономики и обороны до политики и международной репутации. «Только Турция, полноправное членство Турции может спасти ЕС от тупика, в который он попал», — сказал он, добавив, что «ультраправые демагоги заполняют вакуум в европейских демократиях».

Президент также обрушился с критикой на западные страны за их позицию по Газе, заявив, что организации и лидеры, наблюдавшие за убийством более 61 тыс. мирных жителей, «не выдержали испытания на гуманность».

В экономической части выступления Эрдоган упомянул о стратегии страны до 2030 года, китайских инвестициях в автомобильную промышленность и проектах на 7 млрд долларов которые будут реализованы в ближайшем будущем в области мобильности, нефтехимии, обороне, технологиях солнечной энергии