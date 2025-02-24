Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил о готовности ряда европейских стран направить миротворческий контингент в Украину после подписания мирного соглашения.

«Сдерживание может помочь обеспечить, во-первых, «перемирие» в Украине и, во-вторых, мирное соглашение», — подчеркнул Макрон, уточнив, что европейские миротворцы не будут размещаться на линии фронта.

Французский президент выразил надежду на активное участие США в урегулировании конфликта и отметил важность соглашения о критически важных минералах. По его мнению, возобновление диалога между Вашингтоном и Москвой создает неопределенность для Владимира Путина. Макрон также настаивал на обязательном участии Украины в мирных переговорах.

Трамп, в свою очередь, заявил о возможности быстрого завершения конфликта. «Я мог бы прекратить войну в Украине в течение нескольких недель. Я был бы готов поехать в Москву в подходящее время», — сообщил глава США. Но, по его словам, 9 мая может быть рано для визита в столицу РФ.

Американский президент выразил уверенность, что Путин примет европейских миротворцев в рамках потенциальной сделки. На вопрос о возможных территориальных уступках Украины Трамп лаконично ответил: «Посмотрим».

Также президент Америки сообщил, что США и Украина «очень близки» к соглашению по редкоземельным минералам. «Похоже, мы уже очень близки», — сказал Трамп журналистам в начале встречи с французским президентом. Он также добавил, что украинский президент Зеленский, возможно, посетит Вашингтон на этой или следующей неделе для подписания соглашения.

Встреча лидеров происходит на фоне прямых переговоров между США и Россией, что вызывает серьезную озабоченность у европейских партнеров.