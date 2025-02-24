Рано утром 24 февраля 2022 года мир изменился навсегда. Колонны российских танков пересекли украинскую границу, а над Киевом засвистели первые ракеты. Владимир Путин, объявивший о начале «специальной военной операции», запустил процесс, последствия которого ощутил на себе весь мир — от европейских столиц до отдаленных поселений Глобального Юга.

Три года спустя карта боевых действий замерла в тревожном ожидании. Линия фронта, протянувшаяся на сотни километров через восточные и южные области Украины, напоминает шрам на теле Европы. Шрам, который, вероятно, еще надолго будет оставаться кровоточащей раной Старого Света.

Цена выживания

За три года войны, по данным ООН, в Украине погибло более 12 тыс. мирных жителей — и это только подтвержденные случаи. Президент Зеленский говорит о 45 тыс. погибших украинских военных и сотнях тысяч раненых. Для сравнения: за десять лет войны в Афганистане СССР потерял около 15 тысяч солдат.

Украина потеряла примерно 11% своей территории с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с учетом Крыма и части Донбасса, оккупированных в 2014-м — около 18%. Миллионы людей стали беженцами, тысячи предприятий разрушены, экономика сократилась на треть.

И все же Украина выстояла. Вопреки прогнозам многих аналитиков, она не сложила оружие в первые дни и недели, а превратилась в «страну-крепость», как ее называют некоторые наблюдатели. Государственные институты продолжают функционировать, армия сражается, общество сплотилось. Но цена этой стойкости оказалась невероятно высокой.

Трамп и украинская рулетка

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для Украины политическим землетрясением. Его риторика, изначально скептическая по отношению к поддержке Киева, быстро переросла в откровенное давление, которое многие наблюдатели характеризуют как «выкручивание рук».

«Это не переговоры, а вымогательство», — признался один из украинских чиновников в беседе с западными журналистами. Требования американской администрации потрясают своей резкостью: в обмен на продолжение военной помощи Украина должна передать США до 50% прибыли от своих природных ресурсов и инфраструктуры, включая порты. Общая сумма, которую Трамп рассчитывает получить, составляет фантастические 500 млрд долларов — именно столько Трамп требует в качестве компенсации за предоставленную помощь.

Дальше — больше. По данным The New York Times, новая версия американского соглашения с Украиной о природных ресурсах оказалась даже жестче прежней. Документ от 21 февраля предусматривает передачу США 50% доходов от украинских ископаемых, нефти, газа, портов и другой инфраструктуры. Эти средства будут поступать в фонд, 100% принадлежащий США, до достижения суммы в $500 млрд — цифры, в несколько раз превышающая реальный объем американской помощи Украине. В отличие от предыдущей версии от 14 февраля, новый проект конкретизирует эту сумму. Владимир Зеленский отверг эти требования.

«Я защищаю Украину. Я не могу ее продать. Я не могу продать наше государство», — заявил Зеленский 19 февраля, отказываясь подписывать кабальный договор. В ответ Трамп обрушился с критикой на украинского лидера, не стесняясь в выражениях. Еще недавно Зеленского встречали аплодисментами и овациями в Белом доме и Конгрессе. Теперь риторика официальных американских лиц становится все более созвучной с кремлевскими нарративами.

Переговорный процесс принял хаотичный характер. По словам украинских официальных лиц, за две недели им было представлено три версии соглашения — «плохая», «лучшая» и «катастрофическая». Причем разные представители администрации Трампа — министр финансов Скотт Бессент, спецпредставитель по Украине Кит Келлог, вице-президент Джей Ди Вэнс и министр торговли Говард Лутник — представляли свои версии, противоречащие друг другу.

«Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас выгонят из офиса, и разъяренная толпа линчует нас», — признался один из украинских официальных лиц.

Геополитическая революция

Действия администрации Трампа выходят далеко за рамки двусторонних отношений с Украиной. Они сигнализируют о фундаментальном сдвиге в американской внешней политике — возможно, самом радикальном со времен 1940-х годов.

Вашингтон начал прямые переговоры с Москвой без участия Киева. В ООН и G7 американские дипломаты отказываются использовать формулировки, осуждающие российское вторжение. Представитель Кремля Дмитрий Песков с удовлетворением отметил, что приветствует желание США «переформатировать» подход к России.

Еще более тревожным сигналом для Украины и Европы стала поддержка, которую вице-президент Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск оказывают партии «Альтернатива для Германии» накануне выборов в этой стране, являющейся вторым донором по поддержке Киева.

Это уже не просто изменение внешней политики — это попытка активно вмешаться во внутренние дела европейских стран, причем в интересах, совпадающих с интересами Кремля.

Европа: упущенное время

Европейские лидеры оказались застигнуты врасплох, хотя у них было достаточно времени подготовиться к такому сценарию. С момента победы Трампа прошло почти четыре месяца, с начала войны в Украине — три года, с аннексии Крыма — десять лет, а призывы к Европе взять на себя большую ответственность за собственную безопасность звучат уже полвека.

Теперь в Париже, Берлине и Лондоне в спешке созывают экстренные саммиты и пытаются выработать коллективный ответ. Но результаты пока неутешительны. На встрече европейских лидеров в Париже, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном сразу после резкого выступления вице-президента Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, не удалось достичь существенного прогресса.

Великобритания предложила направить миротворцев для обеспечения соглашения, которое могут заключить США и Россия без участия Европы или даже Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони колебалась, прежде чем приехать на саммит, пытаясь сохранить баланс между европейской солидарностью и хорошими отношениями с Белым домом. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался рассматривать как отправку войск в Украину, так и выделение дополнительных средств.

У каждой страны были свои причины не брать на себя инициативу, поэтому встреча закончилась коллективным бездействием.

В то время как Запад погружается в политическую неопределенность, Россия продолжает методично наступать. Только за прошлый год она захватила около 3 тыс. квадратных километров украинской территории — площадь, равную трем Киевам.

Успех российской военной кампании в Украине будет иметь далеко идущие последствия. Подобный результат будет воспринят внутри страны как доказательство возрождения ее глобального статуса, демонстрация силы восточноевропейским оппонентам, предупреждение Западной Европе, возвращение в лигу «сверхдержав», укрепление позиций в отношениях с Китаем, что компенсирует россиянам перенесенные трудности и лишения.

Зеленский: шах и мат

В этой критической ситуации президент Зеленский сделал неожиданное заявление, которое можно интерпретировать как жест отчаяния: он выразил готовность уйти в отставку, если это обеспечит Украине членство в НАТО или прочный мир.

«Если это принесет мир Украине, если вам действительно нужно, чтобы я ушел со своего поста, я готов. Я могу обменять это на членство в НАТО», — сказал Зеленский журналистам 23 февраля, накануне третьей годовщины вторжения.

Это заявление, хотя и маловероятное с учетом туманных перспектив вступления в НАТО, является признаком крайнего давления на украинского лидера. Зеленский также отверг утверждение министра финансов США Скотта Бессента о том, что «партнерство» по минеральным ресурсам с США укрепит безопасность Украины.

«Я знаю, что у нас было 100 млрд долларов [помощи от США], но я не собираюсь признавать 500 миллиардов, что бы кто ни говорил, — заявил Зеленский. — Я не собираюсь подписывать то, за что будут платить 10 поколений украинцев».

За три года войны Украина трансформировалась. Страна огромных экономических возможностей, открытого и позитивного народа, территория, которая была торговым мостом между Востоком и Западом, Югом и Севером, превратилась в «страну-крепость».

Украина лишилась как минимум 30% населения, причем молодого и продуктивного — детей и женщин. Потеряла около 30-40% своей экономики, а 20% украинских территорий находятся в полуразрушенном состоянии.

Все усилия государства направлены на оборону, а сама «крепость» держится за счет поставок, которые направляют союзники и западные партнеры. Доля их взносов в государственный бюджет составляет порядка 50%, а в вооружение и технику — до 70-80%.

Развилка истории

На третьем году войны мы стоим на развилке истории. Один путь ведет к миру на основе ценностей, которые были провозглашены фундаментом международного порядка после Второй мировой войны. Другой — к новому миропорядку, основанному на праве сильного и сферах влияния, напоминающему договоренности Ялтинской конференции 1945 года, когда Рузвельт и Сталин разделили Европу на зоны влияния.

Трамп, судя по всему, выбрал второй путь. Его переговоры с Россией без участия Украины напоминают наблюдателям «эхо Ялтинского соглашения 1945 года».

Для Украины ставки не могли быть выше. Речь идет не просто о территориальных уступках, а о самом существовании страны как независимого государства. Для Европы — о фундаментальных принципах ее безопасности и процветания. Для мирового порядка — о том, какими принципами будет руководствоваться человечество в XXI веке.

Три года войны. Тысячи разрушенных жизней. Миллиарды долларов помощи. Теперь уже разбитая вдребезги беспрецедентная солидарность и сплоченность Запада, которые рискуют быть принесенными в жертву на алтаре новой «большой сделки» между большими державами.

Когда-нибудь историки будут изучать этот период как момент, когда решалась судьба не только Украины, но и всего послевоенного мирового порядка. Вопрос лишь в том, какую главу они напишут.