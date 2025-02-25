Три года войны. Испытание пленом: маму я боюсь больше, чем российских танков

TRT на русском представляет истории трех молодых людей, которые за три года прошли через пытки, плен, ожидание обмена. 25-летний морпех Владислав Задорин с позывным Бублик был одним из защитников острова Змеиный, которому удалось вернуться из плена спустя два года. 22-летний Вильгельм Витюк попал в плен в Мариуполе в составе 56-й отдельной мотопехотной бригады и провел в российских тюрьмах год. А вот муж Светланы Владимир Ляшко уже три года в плену. Он пока не знает, что у него родился сын. Смотрите полную версию интервью на нашем канале Youtube. #россия #украина #плен #война