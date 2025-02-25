Великобритания присоединится к лидерам ЕС в переговорах о создании общеевропейского механизма финансирования обороны. Встреча состоится на этой неделе на фоне растущих опасений относительно сокращения военной поддержки США.

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз обсудит возможные варианты совместного финансирования оборонных нужд с министрами финансов стран ЕС на встрече G20 в Кейптауне. По словам министра финансов Польши Анджея Доманского, рассматриваются различные механизмы, включая создание так называемого «Банка перевооружения».

Президент США Дональд Трамп требует от союзников по НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП вместо нынешней цели в 2%. Его активное сближение с Россией вынуждает европейские страны искать способы снижения зависимости от американских войск и вооружений.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо добиться военной независимости, поскольку Трамп, по его словам, «равнодушен к судьбе континента».

Одним из предложений стало создание «Банка перевооружения» по модели Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Эта инициатива обсуждается с Ривз, однако решения пока нет. Ожидается, что вопрос общеевропейского оборонного финансирования будет вынесен на саммит ЕС в марте и далее рассмотрен в апреле, перед окончательным решением в июне.