Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение о поставках стратегического сырья в противовес американскому предложению.

Еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне представил предложение ЕС во время визита в Киев, приуроченного к третьей годовщине с начала российско-украинской войны. В тот же день, когда Дональд Трамп заявил, что США и Украина якобы близки к заключению сделки на добычу украинских природных ресурсов.

«Украина может обеспечить 21 из 30 критически важных материалов, необходимых Европе, на взаимовыгодных условиях», — заявил Сежурне. Он подчеркнул, что ЕС никогда не будет требовать соглашения, которое не приносит выгоды обеим сторонам.

Между тем Трамп настаивает на подписании договора, который может предусматривать передачу США доходов от украинских полезных ископаемых, нефти, газа и портовой инфраструктуры на сумму до $500 млрд в обмен на поддержку Вашингтона. Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг два предложенных администрацией Трампа варианта соглашения, назвав их условия неприемлемыми. «Я не подпишу документ, за который придется расплачиваться десяти поколениям украинцев», — заявил он.

Несмотря на это, Трамп утверждает, что финальная версия соглашения «очень близка» и предусматривает доступ США к редкоземельным элементам и другим ресурсам. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина также сообщила, что переговоры с Вашингтоном почти завершены: «Мы привержены тому, чтобы завершить процесс как можно скорее».

Украина обладает значительными запасами стратегического сырья, включая 19 млн тонн графита — это делает ее одним из пяти крупнейших поставщиков этого минерала, необходимого для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, в стране сосредоточена треть всех литиевых месторождений Европы, а также значительные запасы титана. Украина также располагает крупными месторождениями редкоземельных металлов, критически важных для производства электроники, оружия и ветроэнергетики.

Соперничество ЕС и США за украинские ресурсы усиливает давление на Киев, вынуждая его определиться с выбором партнера для сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых.