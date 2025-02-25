Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград ошибочно поддержал резолюцию ООН по Украине и принес извинения гражданам.

«Думаю, сегодня Сербия совершила ошибку. Я извиняюсь перед гражданами и беру вину на себя, потому что, вероятно, устал и перегружен», — сказал Вучич в эфире телеканала Happy TV.

Он пояснил, что Сербия должна была воздержаться, как это было при голосовании по американской резолюции. «По американской резолюции мы проголосовали правильно – воздержались. Так же следовало поступить и в отношении европейской резолюции», — добавил президент.

Вучич подчеркнул, что Сербия не должна заискивать перед Россией или США, но в ее интересах было бы сохранить нейтралитет.

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной и европейскими странами резолюцию, призывающую к справедливому миру, выводу российских войск и прекращению боевых действий. Документ поддержали 93 страны, 18 – проголосовали против, 65 – воздержались.