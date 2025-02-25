Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал соглашение между США и Украиной, касающегося доступа к украинским стратегическим ископаемым.

Джонсон, с 2022 года активно выступающий за поддержку Киева, заявил, что обновленный текст документа стал более выгодным для Украины. Он провел параллели с программой ленд-лиза времен Второй мировой войны, отметив, что, хотя условия сделки выглядят жесткими, это необходимый шаг для прогресса.

«Я понимаю, что эта сделка может казаться невыгодной, но нам нужно пройти через этот этап и понять, чем она является на самом деле», — заявил Джонсон на конференции Yalta European Strategy.

Президент Украины ранее публично критиковал соглашение, поскольку оно, по его словам, предусматривает предоставление США приоритетного доступа к природным ресурсам страны без четких гарантий безопасности.

Однако Джонсон отметил, что пересмотренный вариант документа закрепляет обязательство Вашингтона поддерживать «свободную, суверенную и безопасную Украину».

Тем временем заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры между Киевом и Вашингтоном находятся на финальной стадии, и ключевые детали соглашения практически согласованы.