ПОЛИТИКА
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Новая Сирия открыла национальный диалог
Началась сирийская общенациональная конференция, которая призвана наметить дальнейшее развитие страны после падения режима Асада
Новая Сирия открыла национальный диалог
Ахмед аш-Шара / Фото: AP / Others
25 февраля 2025 г.

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара заявил о намерении создать Комитет по правосудию в переходный период. Об этом он сообщил во вторник в ходе открытия национальной конференции по диалогу, проходящей в президентском дворце в Дамаске. Аш-Шара также подчеркнул, что единство страны остается неизменным приоритетом, а контроль над вооружением должен принадлежать исключительно государству. Он назвал революцию в стране «переломным моментом», который спас Сирию от продолжавшихся потерь и подчеркнул необходимость консолидации общества для будущего восстановления.

«Мы не скорбим о прошлом, но должны действовать», — заявил он, подчеркнув, что Сирия переживает этап «государственного восстановления» и не допустит раскола.

Касаясь вопросов безопасности, аш-Шараа отметил, что «монополия государства на оружие — не роскошь, а долг». Он также указал, что сирийские власти уже два месяца ведут работу по привлечению к ответственности лиц, виновных в преступлениях против граждан.

«Сирия освободила себя сама и заслуживает права на независимое восстановление», — подчеркнул аш-Шара, предостерегая от внедрения «чуждых политических систем». Он также пообещал устранить социальные и моральные последствия правления предыдущего режима, сделав ставку на стабильность и самостоятельное развитие страны.

Как показали кадры государственного агентства SANA, сотни людей прибыли на конференцию, которая призвана открыть новый этап в истории страны после долгих лет диктатуры и гражданского конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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