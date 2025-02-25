Путин: Мы готовы договариваться с США о сокращении военных бюджетов на 50%

Президент РФ Владимир Путин соообщил, что готов договариваться с США по поводу 50-процентного сокращения оборонных расходов. Ранее Дональд Трамп заявил, что после завершения войн в Украине и секторе Газа он собирается провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении оборонных бюджетов. Президент США предлагал сократить военные бюджеты вдвое. Также Трамп говорил, что хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме сокращения ядерных арсеналов. #путин #россия #украина