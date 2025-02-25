ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Путин: Мы готовы договариваться с США о сокращении военных бюджетов на 50%
Президент РФ Владимир Путин соообщил, что готов договариваться с США по поводу 50-процентного сокращения оборонных расходов. Ранее Дональд Трамп заявил, что после завершения войн в Украине и секторе Газа он собирается провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении оборонных бюджетов. Президент США предлагал сократить военные бюджеты вдвое. Также Трамп говорил, что хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме сокращения ядерных арсеналов. #путин #россия #украина
бьтиьб / Others
25 февраля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us