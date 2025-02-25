В столице Саудовской Аравии 25 февраля пройдут очередные консультации переговорных групп России и США. Так утверждает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на собеседников из числа дипломатов. Официальных подтверждений этим сообщениям нет, а в конце прошлой недели замминистра иностранных дел РФ заявил, что никакой встречи во вторник не будет.

Тем не менее, по данным источников Die Zeit, встреча будет продолжением переговоров, состоявшихся на прошлой неделе между главами МИД России Сергеем Лавровым и США Марко Рубио. Тогда это был первый контакт двух государств на таком уровне с момента начала российского вторжения в Украину три года назад.

Украинская и европейская стороны, согласно сообщению газеты, в переговорах снова не участвуют. Первая встреча в Саудовской Аравии вывзвала шквал критики со стороны как Украины, так и ЕС из-за исключения их из процесса, который их касается напрямую.

Переговоры в Эр-Рияде могут пройти на следующий день после публичного заявления президента России Владимира Путина о готовности с иностранными «партнерами, в том числе американцами» разрабатывать месторождения стратегических ископаемых Донбасса — региона Украины, частично оккупированного РФ.

Как известно, параллельно США ведут переговоры о ресурсах с Украиной. 24 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о планируемой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для заключения соответствующего соглашения по стратегическим минералам. По данным издания Axios, документ может быть подписан уже в ближайшее время.