Макрон исправил Трампа по поводу кредита ЕС для Украины

Во время совместной пресс-конференции президентов Франции и США Эммануэль Макрон поправил Дональда Трампа по поводу статуса европейских выплат на военные усилия Украины. Макрон уточнил, что 60% финансирования Украины уже было оплачено ЕС в виде «реальных денег», и добавил, что 30 миллиардов замороженных российских активов могут быть использованы как источник для займа. #макрон #украина #трамп #ес