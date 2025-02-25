ПОЛИТИКА
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Макрон исправил Трампа по поводу кредита ЕС для Украины
Во время совместной пресс-конференции президентов Франции и США Эммануэль Макрон поправил Дональда Трампа по поводу статуса европейских выплат на военные усилия Украины. Макрон уточнил, что 60% финансирования Украины уже было оплачено ЕС в виде «реальных денег», и добавил, что 30 миллиардов замороженных российских активов могут быть использованы как источник для займа. #макрон #украина #трамп #ес
тпь / Others
25 февраля 2025 г.
Истории
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