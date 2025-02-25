Британская пара Питер (79 лет) и Барбара Рейнольдс (75 лет), которые более 18 лет живут в Афганистане и занимаются образовательными проектами, были арестованы 1 февраля. Представитель МВД Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что их освободят «в скорейшем времени».

Пара была задержана по возвращении в провинцию Бамиан, где они управляют организацией Rebuild, занимающейся обучением и профессиональной подготовкой. Вместе с ними арестованы гражданин Китая и США, а также афганский переводчик. Причины задержания официально не названы, но ранее источники «Би-би-си» сообщали, что они использовали самолет без уведомления властей.

Семья Рейнольдсов призвала британский МИД принять срочные меры для их освобождения, заявив, что после трех дней переписки с близкими связь с арестованными прервалась. Лондон подтвердил, что оказывает поддержку родственникам, но деталей не раскрыл.

Рейнольдсы поженились в Кабуле в 1970 году, а в 2009 году основали Rebuild. Один из их проектов по обучению матерей и детей в Бамиане был одобрен местными властями, несмотря на жесткие ограничения Талибана в отношении женщин.

После захвата власти в 2021 году Великобритания закрыла посольство в Афганистане. Ее власти предостерегают граждан от поездок в страну из-за высокого риска задержаний.