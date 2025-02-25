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Рада поддержала Зеленского
Украинский парламент принял заявление, откладывающее президентские выборы до установления мира и отмены военного положения в стране
Рада поддержала Зеленского
Владимир Зеленский обращается к законодателям на 1000-й день с начала боевых действий в Украине / Фото: Reuters / Others
25 февраля 2025 г.

Верховная Рада Украины 25 февраля со второй попытки одобрила постановление «О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ». За документ проголосовали 268 народных избранников.

«Со второй попытки все же проголосовали сегодня №13041 постановление о демократии (и поддержке Зеленского и предстоящих выборах). Это то, которое вчера провалили...», — сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

В заявлении подчеркивается, что военное положение делает невозможным проведение выборов согласно Конституции Украины. Парламент подтвердил, что «как только на территории Украины будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир», будут объявлены выборы президента.

Документ также указывает, что мандат Владимира Зеленского не ставится под сомнение, и он продолжит выполнять свои полномочия «до вступления на пост новоизбранного Президента Украины».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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