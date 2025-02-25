Верховная Рада Украины 25 февраля со второй попытки одобрила постановление «О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ». За документ проголосовали 268 народных избранников.

«Со второй попытки все же проголосовали сегодня №13041 постановление о демократии (и поддержке Зеленского и предстоящих выборах). Это то, которое вчера провалили...», — сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

В заявлении подчеркивается, что военное положение делает невозможным проведение выборов согласно Конституции Украины. Парламент подтвердил, что «как только на территории Украины будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир», будут объявлены выборы президента.

Документ также указывает, что мандат Владимира Зеленского не ставится под сомнение, и он продолжит выполнять свои полномочия «до вступления на пост новоизбранного Президента Украины».