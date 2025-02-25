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Израиль готовит новую Газу
Израильские военные превращают Дженин и Тулькарм в закрытую военную зону, проводя те же массовые обстрелы, что и в Газе
Израиль готовит новую Газу
фото: Reuters / Reuters
25 февраля 2025 г.

Израильские силы меняют облик Дженина, применяя тактику, напоминающую их агрессивную военную кампанию в Газе, пишет агентство Reuters. Бульдозеры сравняли с землей значительную часть лагеря беженцев, прокладывая широкие дороги сквозь некогда густую сеть узких переулков. Операция, начавшаяся вскоре после объявления перемирия в Газе, свидетельствует о намерении Израиля сохранить долговременное присутствие в этом районе.

По меньшей мере 40 тыс. палестинцев покинули Дженин и соседний город Тулькарм с начала израильского наступления. «Дженин превращается в новую Джебалию», — заявил официальный представитель муниципалитета Басир Матаен, ссылаясь на лагерь беженцев в северной части Газы, который был разрушен израильской армией после нескольких недель ожесточенных боев. «Жить в лагере больше невозможно», констатирует собеседник издания.

Матаен сообщил, что как минимум 12 бульдозеров разрушили дома и городскую инфраструктуру Дженина, уничтожая некогда густонаселенный район, где проживали потомки палестинцев, изгнанных или бежавших во время событий 1948 года, известных среди палестинцев как Накба.

Израильские военные инженерные подразделения уже начали установку резервуаров с водой и генераторов, готовясь к долгосрочному размещению. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что лагерь очищен «на ближайший год», и его жители не имеют права вернуться.

Наступление, ставшее одной из крупнейших военных операций на оккупированном Западном берегу со времен Второй интифады, задействовало несколько бригад пехоты, беспилотники, вертолеты, а также тяжелые боевые танки. Такого в регионе не было на протяжении последних 20 лет.

Бывший израильский разведчик Михаэль Мильштейн, возглавляющий Форум палестинских исследований при Центре Моше Даяна, отметил, что масштабы эвакуации беспрецедентны. По его словам, «никогда прежде Израиль не предпринимал таких шагов».

Израиль утверждает, что операция якобы направлена против ХАМАС и «Исламского джихада», которые десятилетиями укрепляли свои позиции в лагерях беженцев. Однако многие палестинцы убеждены, что истинная цель Израиля — массовое вытеснение населения.

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