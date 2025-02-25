Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала необычный шаг — она обратилась к сербскому народу на его родном языке. Ее сообщение, опубликованное в Telegram, появилось после того, как президент Сербии Александр Вучич публично извинился за неожиданный голос Сербии в поддержку резолюции ООН, осуждающей действия России в Украине.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, полных поддержки. Мы чувствуем любовь сербского народа», — написала Захарова на сербском.

Скандал разразился после того, как 24 февраля сербская делегация в Генассамблее ООН проголосовала за резолюцию, предложенную Украиной и Европейским союзом. В документе усиливалась риторика против Москвы, а термин «конфликт между Россией и Украиной» описывался как «полномасштабное вторжение РФ в Украину».

Позже вечером Вучич вынужден был оправдываться, назвал голосование ошибкой и взял на себя личную ответственность. Он подчеркнул, что Сербия должна была воздержаться, как это произошло по аналогичной резолюции, предложенной США.

«Я считаю, что Сербия сегодня допустила ошибку. Прошу прощения у граждан за это. Я беру вину на себя, потому что я устал и перегружен — не могу за всем уследить», — признался политик.

Вучич отметил, что его позиция может стоить ему политических очков в Евросоюзе, но подчеркнул, что Сербия должна сохранять нейтралитет. «Нам не следует ни заигрывать с Россией, ни угождать США. Оптимальным решением было бы воздержаться», — заявил он.

Резолюция ООН, принятая 93 голосами при 18 против и 65 воздержавшихся, призвала к немедленному прекращению боевых действий и повторно потребовала полного вывода российских войск.

Обращение Захаровой на сербском стало очевидной попыткой укрепить связи Москвы с сербским обществом. При этом отношения самой Захаровой и Белграда остаются натянутыми после инцидента в 2020 году, когда дипломат неудачно пошутила, сравнив президента Вучича с актрисой Шерон Стоун.