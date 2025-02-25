Россия будет блокировать участие Евросоюза в мирных переговорах по Украине до тех пор, пока Брюссель не прекратит военную помощь Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул: страны ЕС не могут выступать посредниками, поскольку их конечная цель — «стратегическое поражение России».

Дипломат считает, что единственный способ для Европы доказать свою приверженность мирному процессу — полный отказ от военной и финансовой поддержки Украины. И это заведомо невыполнимое условие: 24 февраля, в третью годовщину начала российско-украинской войны, 13 европейских лидеров выделили дополнительный пакет финансирования Киеву и обязались направить больше оружия.

Грушко отметил: пока ЕС продолжает поставки вооружений, его участие в переговорах не поможет приблизить перемирие. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны «будут умолять» Москву о прекращении огня, чтобы использовать передышку для перевооружения Киева. В Кремле также отметили, что обсуждать возможное участие ЕС в диалоге пока преждевременно.

В середине февраля в Эр-Рияде прошла четырехчасовая встреча представителей России и США, посвященная будущему урегулированию конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры прошли «хорошо», однако сближения позиций сторон не произошло.

Он добавил, что Москва и Вашингтон обозначили свои принципы и договорились поддерживать дальнейшие контакты на уровне переговорных групп. Параллельно 24 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился на размещение европейских миротворцев в Украине после подписания перемирия. По словам американского лидера, этот вопрос уже обсуждался с российским президентом, и тот выразил готовность принять такую инициативу.

Трамп подчеркнул, что его главная цель — добиться прекращения войны и установления долгосрочного мира. Однако всего три дня назад представитель МИД РФ заявил, что Москва категорически отвергает возможность размещения британских войск в Украине даже после достижения соглашения о прекращении огня.