Тайваньская береговая охрана во вторник задержала китайское грузовое судно и его экипаж. Корабль «Hong Tai», зарегистрированный в Того с китайским финансированием, находился вблизи кабеля связи с субботы вечера и не реагировал на многочисленные призывы береговой охраны.

Восемь граждан Китая управляли судном, которое ходило под «удобным флагом» — то есть флагом страны, отличной от страны владельца. Вскоре после того, как судно бросило якорь во вторник утром, телекоммуникационная компания Chunghwa Telecom обнаружила, что кабель был отключен.

Власти Тайваня не исключают возможности китайской «операции серой зоны» — скрытного воздействия, не достигающего уровня военных действий. «Было ли это умышленным актом саботажа или простой случайностью, еще предстоит тщательно расследовать», — заявила береговая охрана.

За последние годы несколько подводных телекоммуникационных кабелей вокруг Тайваня получили загадочные повреждения. В январе тайваньские власти уже указывали на возможную причастность китайского грузового судна к повреждению международного подводного кабеля у северного побережья острова.

В 2023 году официальные лица Тайваня обвиняли китайские суда в двух инцидентах с повреждением кабелей, соединяющих основной остров с островами Мацзу, что вызвало отключление интернета.

Эти инциденты происходят на фоне усиливающегося давления Пекина на Тайвань, который Китай считает своей территорией и грозит взять под контроль, в том числе силой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что более 95% интернет-трафика в мире передается через подводные кабели, обеспечивающие около 10 трлн долларов международной торговли ежедневно.

Береговая охрана Тайваня сопроводила судно в порт города Тайнань для дальнейшего расследования.