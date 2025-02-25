ПОЛИТИКА
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Лавров прибыл в Тегеран
Министр иностранных дел РФ посещает Иран на фоне неподтвержденных слухов о скорой встрече делегаций из Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде
Лавров прибыл в Тегеран
Фото: МИД РФ / Others
25 февраля 2025 г.

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник прибыл в Тегеран, сообщили российские и иранские информагентства.

Он провел встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив российско-иранские отношения и ключевые международные вопросы.

В числе тем — ситуация в Сирии и Йемене, а также будущее ядерного соглашения 2015 года, из которого США вышли в 2018 году, пишет агентство AFP.

Визит состоялся через несколько дней после первых прямых переговоров Москвы и Вашингтона с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а также впервые после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее AFP и Die Zeit сообщали, что во вторник в Саудовской Аравии намечен второй раунд встреч формата Москва-Вашингтон (где принимает участие и сам Лавров как глава делегации), однако официальных тому подтверждений так и не последовало.

Переговоры Лаврова с иранской стороной проходят также и на фоне новых американских санкций против нефтяной промышленности Ирана, которая остается главным источником доходов Тегерана.

Трамп заявил о возобновлении политики «максимального давления», стремясь вновь снизить экспорт нефти Ирана до нуля, как это происходило в его первый президентский срок.

Москва и Тегеран в последние годы усилили экономическое и военное сотрудничество: в январе президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал в российской столице соглашение о стратегическом партнерстве с Владимиром Путиным.

Потеря власти Башаром Асадом в декабре прошлого года стала серьезным ударом для РФ и Ирана в регионе, которые на протяжении более десяти лет поддерживали его режим.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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