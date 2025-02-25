Общая стоимость восстановления Украины за десять лет достигла 506 млрд евро, сообщается в совместном исследовании Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и украинского правительства.

В отчете учитываются прямой физический ущерб, влияние войны на население и экономику, а также расходы на восстановление инфраструктуры. Сумма рассчитана по состоянию на 31 декабря 2024 года и более чем в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за тот же период.

По оценкам, прямой ущерб от российских атак вырос с 138 до 170 млрд евро за 2024 год. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилищном секторе, транспорте, энергетике, торговле и образовании. Разрушено или повреждено 13% жилого фонда Украины, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств.

Только на расчистку завалов потребуется не менее 12,6 млрд евро.

В начале 2024 года аналогичная оценка составляла 486 млрд долларов. За год прогноз увеличился на 7%.

Украина обладает значительными запасами стратегического сырья, включая 19 млн тонн графита — это делает ее одним из пяти крупнейших поставщиков этого минерала, необходимого для производства аккумуляторов электромобилей.

Кроме того, в стране сосредоточена треть всех литиевых месторождений Европы, а также значительные запасы титана. Украина также располагает крупными месторождениями редкоземельных металлов, критически важных для производства электроники, оружия и ветроэнергетики.