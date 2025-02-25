Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Тегеран с официальным визитом после поездки в Турцию. В ходе визита он провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и встретился с другими официальными лицами.

Визит состоялся чуть более месяца после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между президентами России и Ирана в Москве 17 января. Согласно договору, стороны договорились расширить нефтегазовое сотрудничество и не присоединяться к санкциям третьих стран в отношении друг друга.

По итогам переговоров Лавров выразил признательность Ирану за позицию в украинском конфликте: «Я выразил признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей».

Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. «Мы сверили часы по другим важным региональным сюжетам. Прежде всего, это все аспекты ближневосточного урегулирования, очень тревожит ситуация на палестинских территориях, причем не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан», — заявил Лавров.

Особое внимание было уделено иранской ядерной программе. «Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать, надо его максимально эффективно задействовать без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений», — заявил Лавров.

Однако Арагчи заявил, что Иран не видит возможности для переговоров с США. «Мы не будем вести переговоры под угрозами и давлением. Никакой возможности для прямого диалога между нами и США по вопросу ядерной программы в настоящее время не наблюдается», — подчеркнул иранский дипломат.

Иранский министр также сообщил, что проинформировал Лаврова о ходе переговоров с «евротройкой» по отмене санкций и подтвердил намерение продолжать координацию по ядерной программе с Россией и Китаем