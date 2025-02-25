США предложат Украине двустороннее соглашение, которое обеспечит стране гарантии безопасности в обмен на совместное управление ее природными ресурсами через «Фонд восстановления и инвестиций». Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на проект документа и источник, знакомый с переговорами.

США полностью контролируют финансирование фонда, но управление им будет происходить совместно с Украиной. Основная цель — максимально использовать экономический потенциал украинских ресурсов, включая полезные ископаемые, нефть, газ, инфраструктуру и порты. Фонд будет действовать до тех пор, пока экономика Украины не восстановится до уровня конца 2021 года.

Украинское правительство обязуется направлять в фонд 50% доходов от ресурсов. Для территорий, деоккупированных от России, доля увеличивается до 66%. Выплаты в фонд будут продолжаться до тех пор, пока сумма взносов не достигнет 500 млрд долларов.

Кроме того, Украина должна будет вдвое увеличить вклад в фонд по сравнению с суммой, которую США предоставят в качестве финансовой поддержки после подписания соглашения.

Конкретные механизмы гарантий безопасности для Украины в сообщении не приведены. Однако в проекте соглашения говорится: оно будет частью «архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений» и включать «конкретные шаги для установления долгосрочного мира». Указывается, что США возьмут на себя долгосрочные финансовые обязательства по развитию «стабильной и экономически процветающей Украины».

Проект документа датирован 21 февраля 2025 года, и, по данным источника, его планируется утвердить 26 февраля без изменений. Официальных комментариев от Украины и США на момент публикации не последовало.

Этим сообщениям предшествовал публичная заочная перепалка между украинским и американским лидерами, предметом которой были несогласие Киева с неучастием в недавних переговорах между США и РФ, а также неудовлетворения первоначальными условиями ресурсной сделки. Трамп в ответ назвал Зеленского «диктатором без выборов», что вызвало волну критики в Европе.

Однако позже Зеленский — вскоре после визита в Киев спецпосланника Кита Келлога — смягчил риторику и заявил о готовности подписать «взаимовыгодное» соглашение. Позже Трамп заявил, что Владимир Путин не будет возражать против европейских миротворцев в Украине в рамках возможного мирного соглашения, что раньше было красной линией для Москвы.