Общие запасы редких металлов в России достигли 658 млн тонн, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

«Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», — заявили в ведомстве.

Редкие металлы включают 14 видов, среди которых литий, рубидий, цезий, бериллий, индий, галлий и ниобий. Помимо них, есть группа редкоземельных металлов (РЗМ), состоящая из 15 минералов. Их балансовые запасы оцениваются в 28,5 млн тонн.

«Необходимо отметить, что в группу редкоземельных металлов входят 15 минералов, и все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», — пояснили в Минприроды.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия планирует кратно увеличить производство материалов на базе РЗМ.

«У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», —сказал глава государства.