25 февраля 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Как Chat Cola стала символом палестинского бойкота
На оккупированном Израилем Западном Берегу набирает популярность местный напиток Chat Cola, ставший символом протестов против израильской оккупации и американской поддержки Израиля. Палестинцы активно бойкотируют международные бренды, отдавая предпочтение альтернативам, произведенным в Палестине.#trtнарусском #палестина #кола #cola #чаткола
Как Chat Cola стала символом палестинского бойкота / Others
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