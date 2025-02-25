ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как Chat Cola стала символом палестинского бойкота
На оккупированном Израилем Западном Берегу набирает популярность местный напиток Chat Cola, ставший символом протестов против израильской оккупации и американской поддержки Израиля. Палестинцы активно бойкотируют международные бренды, отдавая предпочтение альтернативам, произведенным в Палестине.#trtнарусском #палестина #кола #cola #чаткола
Как Chat Cola стала символом палестинского бойкота / Others
25 февраля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us