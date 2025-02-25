ПОЛИТИКА
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Почему Германия так резко накренилась вправо?
В Германии прошли парламентские выборы, и результаты, мягко говоря, неоднозначные. Новым канцлером станет 69-летний консерватор Фридрих Мерц, его партия набрала 28,6% — это второй худший результат партии в истории. Главный шок — стремительный рост ультраправых настроений. Откровенно исламофобская «‎Альтернатива для Германии»‎ набрала рекордные 20,8% и стала второй самой влиятельной партией в стране. Что это значит для Германии и всего мира — разбирался TRT на русском.
Почему Германия так резко накренилась вправо? / Others
25 февраля 2025 г.
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