Почему Германия так резко накренилась вправо?

В Германии прошли парламентские выборы, и результаты, мягко говоря, неоднозначные. Новым канцлером станет 69-летний консерватор Фридрих Мерц, его партия набрала 28,6% — это второй худший результат партии в истории. Главный шок — стремительный рост ультраправых настроений. Откровенно исламофобская «‎Альтернатива для Германии»‎ набрала рекордные 20,8% и стала второй самой влиятельной партией в стране. Что это значит для Германии и всего мира — разбирался TRT на русском.