ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Венгрия требует снять санкции с россиян
Венгрия угрожает заблокировать продление антироссийских санкций ЕС, требуя исключить из списка восьмерых россиян
Венгрия требует снять санкции с россиян
Петер Сийярто / Фото: Reuters
25 февраля 2025 г.

Будапешт настаивает на исключении восьми россиян из санкционного списка ЕС и грозит вето, если требование не будет выполнено. Об этом сообщили европейские дипломаты, передает Reuters.

«Мы не готовы спешить с продлением санкций», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, не уточнив, о каких россиянах идет речь.

Ранее Венгрия уже угрожала наложить вето на санкции ЕС против России и Беларуси, но в конце января отозвала возражения в обмен на обещания Брюсселя по вопросам энергетической безопасности и транзиту газа.

Позже Сийярто заявил, что эти обещания нарушены, поскольку Киев начал переговоры о транзите со Словакией, но не с Венгрией. Будапешт требует от Украины гарантий безопасности «Турецкого потока» и возобновления транзита российского газа через украинскую территорию.

Поставки газа через Украину были остановлены 1 января после истечения контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», и Киев не планирует его продлевать.

Антироссийские санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения, продлеваются каждые полгода и требуют единогласного одобрения всех стран ЕС. Венгрия уже не раз угрожала блокировать их продление, но в итоге соглашалась в обмен на уступки Брюсселя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us