Будапешт настаивает на исключении восьми россиян из санкционного списка ЕС и грозит вето, если требование не будет выполнено. Об этом сообщили европейские дипломаты, передает Reuters.

«Мы не готовы спешить с продлением санкций», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, не уточнив, о каких россиянах идет речь.

Ранее Венгрия уже угрожала наложить вето на санкции ЕС против России и Беларуси, но в конце января отозвала возражения в обмен на обещания Брюсселя по вопросам энергетической безопасности и транзиту газа.

Позже Сийярто заявил, что эти обещания нарушены, поскольку Киев начал переговоры о транзите со Словакией, но не с Венгрией. Будапешт требует от Украины гарантий безопасности «Турецкого потока» и возобновления транзита российского газа через украинскую территорию.

Поставки газа через Украину были остановлены 1 января после истечения контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», и Киев не планирует его продлевать.

Антироссийские санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения, продлеваются каждые полгода и требуют единогласного одобрения всех стран ЕС. Венгрия уже не раз угрожала блокировать их продление, но в итоге соглашалась в обмен на уступки Брюсселя.