ПОЛИТИКА
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Трамп устанавливает правила для СМИ
Администрация Трампа вводит новые правила доступа прессы в Белый дом, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт
Трамп устанавливает правила для СМИ
Пресс-конференция Трампа / Фото: AP
25 февраля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые правила аккредитации журналистов, освещающих работу Белого дома. Об этом 25 февраля сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Выступая перед журналистами, Ливитт заявила, что на протяжении десятилетий Ассоциация корреспондентов Белого дома решала, кто получает доступ к президенту и важнейшим правительственным мероприятиям. Теперь этот процесс изменится.

«Старые издания, которые участвовали в пресс-пуле на протяжении десятилетий, по-прежнему смогут присоединиться к нему, но мы также предоставим эту привилегию достойным изданиям, которым ранее не давали возможности разделить эту ответственность», — сказала она.

Какие именно медиа получат доступ, пресс-секретарь не уточнила.

Ранее в феврале администрация Трампа уже ограничила доступ журналистов Associated Press в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. Это решение было принято после того, как агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским.

Замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович пояснил, что теперь вместо AP на ключевых мероприятиях будут работать другие репортеры.

«Места журналистов AP займут тысячи репортеров, которым раньше запрещали работать в этих местах», — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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