Киев и Вашингтон согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых, которую могут подписать уже в пятницу, сообщили обе стороны. Украина рассчитывает, что соглашение станет шагом к получению от США гарантий безопасности.

Президент США Дональд Трамп потребовал предоставить американским компаниям доступ к украинским редкоземельным минералам в качестве компенсации за многомиллиардную военную помощь, полученную Киевом при Джо Байдене.

По условиям соглашения, США и Украина совместно будут развивать минеральные ресурсы страны, а доходы от добычи поступят в новый инвестиционный фонд, которым обе стороны будут управлять вместе.

Украинский источник, знакомый с переговорами, заявил, что в тексте соглашения есть пункт о «безопасности», однако конкретных обязательств США по защите Украины в нем не прописано.

«В документе говорится, что Америка инвестирует в стабильную и процветающую Украину, работает ради долгосрочного мира и поддерживает усилия по обеспечению безопасности», — отметил источник.

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать сделку во время визита в Вашингтон в пятницу, подтвердил Трамп.

«Я слышал, что он приедет в пятницу. Он хочет подписать это вместе со мной, и я его понимаю — это большое соглашение, очень большое», — заявил президент США.

Ранее Зеленский отверг требование Трампа предоставить США полезные ископаемые на сумму в 500 млрд долларов, что значительно превышает объем оказанной Украине американской военной помощи (около 60 млрд долларов). Однако, как сообщается, украинская сторона добилась исключения этой суммы из окончательного варианта соглашения.