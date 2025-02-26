В ХАМАС заявили, что делегация движения завершила переговоры в Каире и достигла соглашения с Египтом по вопросу задержки освобождения палестинских заключенных, которые должны были выйти на свободу в минувшую субботу в рамках перемирия.

Делегацию возглавил высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя. По данным движения, обсуждались детали выполнения соглашения о прекращении огня, обмене пленными и подготовке к следующему этапу переговоров.

В заявлении ХАМАС подчеркнуло, что освобождение палестинских заключенных теперь будет синхронизировано с передачей Израилю останков четырех заложников, как было согласовано ранее. Израильские власти подтвердили достижение договоренности, сообщив, что заключенные будут освобождены постепенно, а передача останков состоится без официальной церемонии.

Первая фаза соглашения о прекращении огня, начавшаяся 19 января, рассчитана на три этапа по 42 дня каждый. В рамках текущего этапа ХАМАС освободило 25 израильских заложников живыми и передал тела четырех погибших. Однако Израиль задержал освобождение 620 палестинских заключенных, несмотря на выполнение условий со стороны ХАМАС.

Решение задержать освобождение заключенных принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сославшись на якобы допущенные ХАМАС нарушения, включая публичные церемонии в честь освобожденных палестинцев. В ХАМАС назвали эти обвинения необоснованными и заявили, что Израиль пытается уклониться от исполнения соглашения.

Перемирие в Газе, действующее с января, приостановило войну, которая привела к гибели более 48 тыс. человек, в основном женщин и детей, а также разрушила города в эксклаве. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях. Кроме того, Израиль рассматривается Международным судом ООН в деле о геноциде в Газе.