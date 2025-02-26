Турция в среду отметила 33-ю годовщину Ходжалинской резни, вспоминая массовое убийство азербайджанских мирных жителей армянскими силами в городе Ходжалы в Карабахе.

«С глубоким уважением и скорбью вспоминаем наших невинных азербайджанских братьев, жестоко убитых в Ходжалы 33 года назад. Боль дорогого Азербайджана — это и наша боль», — заявил турецкий МИД на X.

Трагедия произошла 26 февраля 1992 года, после распада СССР, когда армянские войска при поддержке танков и тяжелой артиллерии захватили Ходжалы. В ходе двухчасовой атаки погибли 613 азербайджанцев, среди которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Еще 487 человек получили ранения, 1275 попали в плен, судьба 150 из них остается неизвестной. Восемь семей были полностью уничтожены.

Ходжалинская трагедия стала одним из самых жестоких эпизодов Первой Карабахской войны, в ходе которой армянские силы оккупировали Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана. В 2020 году, в результате 44-дневной войны, Баку вернул контроль над большей частью Карабаха.

Турция одной из первых признала трагедию Ходжалы массовым убийством и продолжает требовать справедливости для жертв.