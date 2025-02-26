ПОЛИТИКА
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Момент атаки с коктейлем Молотова на консульство России во Франции
Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в маске, который сбросил коктейль Молотова на территорию консульства России в Марселе. Как сообщает издание La Provence, в нападении признались двое ученых французского Национального центра научных исследований (CNRS). Они наполнили бутылки смесью азота и химических веществ и бросили в сад консульства. Опознать преступников помогли камеры видеонаблюдения, позже их задержали на проукраинском митинге в центре Марселя. #франция #консульство
авьтм / Others
26 февраля 2025 г.
Истории
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