Момент атаки с коктейлем Молотова на консульство России во Франции

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в маске, который сбросил коктейль Молотова на территорию консульства России в Марселе. Как сообщает издание La Provence, в нападении признались двое ученых французского Национального центра научных исследований (CNRS). Они наполнили бутылки смесью азота и химических веществ и бросили в сад консульства. Опознать преступников помогли камеры видеонаблюдения, позже их задержали на проукраинском митинге в центре Марселя. #франция #консульство