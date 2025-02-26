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Израиль бомбит Сирию
По южным провинциям Сирии были нанесены авиаудары: израильские власти настаивают на «демилитаризации» региона
Израиль бомбит Сирию
Фото: АА / Others
26 февраля 2025 г.

Израильская авиация нанесла удары по нескольким районам на юге Сирии, в том числе по окрестностям Дамаска и провинции Дераа. По данным агентства «Анадолу», среди целей был склад вооружений в Аль-Кисва, где после атаки вспыхнул пожар.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удары, заявив, что любое присутствие сирийских войск или вооруженных группировок вблизи израильской границы будет пресечено. «Мы не позволим югу Сирии превратиться в юг Ливана», — подчеркнул он.

Израильские военные также потребовали полной демилитаризации провинций Кунейтра, Дераа и Сувейда.

Кроме того, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с предложением о федерализации Сирии, заявив, что только такой формат может обеспечить стабильность в стране.

Ситуация в регионе обострилась после того, как Израиль — вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии — расширил зону оккупации Голанских высот, заняв буферную демилитаризированную территорию. Этот шаг нарушил соглашение 1974 года и вызвал международное осуждение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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