В Газе из-за холода в палатке умер младенец

В Хан-Юнисе на юге Газы из-за холода скончался двухмесячный младенец Шам аш-Шамбари. Семья проживала в палатке. Ребенка похоронили на местном кладбище.По данным ООН, только в декабре не менее восьми новорожденных умерли от переохлаждения, а 74 ребенка погибли из-за суровых зимних условий. Ситуация остается критической: Израиль продолжает блокировать ввоз временного жилья в Газу, из-за чего тысячи мобильных домов застряли на пограничном переходе Рафах с Египтом. Согласно правительственному медиа-офису Газы, почти 1,5 миллиона палестинцев лишились дома или убежища в результате продолжающейся войны. #газа #холод #младенец #палестина #израиль