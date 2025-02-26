Система диктовки сообщений Apple оказалась в центре скандала: смартфоны транскрибировали слово «расист» как «Трамп». Ошибка привлекла внимание после того, как один из пользователей опубликовал ее в TikTok, подчеркнув, что пытался как можно более четко произнести слово «‎расист»‎. Но его смартфон все равно продолжал упорно выдавать в ответ «‎Трамп».

‎Компания оперативно отреагировала на проблему, но так и не ответила на вопросы о том, было ли это техническим сбоем или чем-то более преднамеренно встроенным в устройства.

Представитель Apple заявил, что ошибка была вызвана фонетическим сходством между двумя словами, и пообещал, что компания работает над ее исправлением. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что проблема кроется не только в программном сбое. Джон Берки, основатель стартапа Wonderrush.ai и бывший сотрудник Apple, предположил, что сбой может быть вызван целенаправленным действием. «Это пахнет серьезной шуткой», — отметил Берки. «Единственный вопрос: кто это вставил в данные или спрятал в коде?»

Это не первый случай, когда системы искусственного интеллекта Apple становятся причиной скандалов. В прошлом месяце компания была вынуждена отключить свою функцию автоматического обобщения новостных заголовков, после того как она неверно интерпретировала информацию из нескольких крупных медиа.

В 2018 году Siri также оказалась в центре политического скандала, когда голосовой ассистент показал неприличное изображение в ответ на вопрос: «Кто такой Дональд Трамп?» Ошибка была связана с тем, что некоторые редакторы Wikipedia изменили источники информации, на которые полагалась Siri.

Новая ошибка появилась всего через день после того, как Apple объявила о намерении инвестировать $500 млрд в свои производства в США в ближайшие четыре года. В рамках этого плана компания откроет новое производство AI-серверов в Хьюстоне, Техас. Это заявление было сделано после того, как глава Apple Тим Кук встретился с президентом Трампом, чтобы обсудить будущее Apple в США.