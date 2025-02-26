Госдепартамент США рассматривает разморозку части средств, предназначенных для Украины, включая экономическую и гуманитарную помощь. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Речь идет о расширении списка исключений из общих ограничений на внешнюю помощь, введенных президентом Дональдом Трампом в январе. Пока такие исключения касались только «жизненно важной» поддержки, например, разминирования и борьбы с наркотрафиком. Теперь обсуждаются дополнительные меры, которые позволят профинансировать демократические институты Украины, гражданское общество, экономическое восстановление и здравоохранение.

При этом источники отмечают, что предоставление Киеву военного финансирования остается под вопросом, несмотря на то что Конгресс ранее выделил на эти цели более 4 млрд долларов.

Внутри администрации Трампа продолжаются разногласия по вопросу Украины. Сам президент недавно резко высказался в адрес Владимира Зеленского и продвигает переговоры с Россией, а в ООН Вашингтон пытался заблокировать резолюцию, осуждающую российское вторжение. Однако отдельные высокопоставленные чиновники, включая спецпосланника по России и Украине Кита Келлогга и госсекретаря Марко Рубио, выступают за сохранение поддержки Киева.

Сенатор-демократ Джинн Шахин призвала администрацию Трампа ускорить процесс рассмотрения исключений для Украины. По ее словам, заморозка американской помощи уже привела к тяжелым последствиям, в том числе прекращению медицинской помощи украинским беженцам в Польше.