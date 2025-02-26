26 февраля 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Израильские силы применили слезоточивый газ против палестинских журналистов в Наблусе
Израильские военные применили слезоточивый газ против палестинских журналистов, освещавших израильскую операцию в оккупированном Наблусе на Западном берегу. #палестина #журналисты #израиль #западныйберег
Израильские военные применили слезоточивый газ против палестинских журналистов, освещавших израильскую операцию в оккупированном Наблусе на Западном берегу. / Others
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