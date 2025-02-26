Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить любую поддержку для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, включая организацию мирных переговоров. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Ботчоришвили.

«Мы поддерживали инициативы, в которых участвуют обе стороны, и готовы продолжать это делать. Вновь подтверждаю, что Турция готова предоставить любую помощь, в том числе принять переговоры на своей территории», — отметил Фидан.

По его словам, в настоящее время ведется интенсивный обмен мнениями между всеми вовлеченными сторонами.

«Американцы контактируют с Россией, Украиной и Европой, русские и украинцы обсуждают ситуацию с нами, европейцы ведут переговоры с США. Идет активный дипломатический процесс, в центре которого стоят вопросы возможного перемирия, его условий и долгосрочных гарантий безопасности», — отметил Фидан.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта выступала за его скорейшее прекращение и продолжает работать в этом направлении.

«На данный момент позитивный момент заключается в том, что все стороны уже согласны с необходимостью перемирия. Теперь важно выработать приемлемые условия, чтобы оно не только вступило в силу, но и сохранялось в будущем. Турция, как ключевой игрок в регионе, обладает потенциалом для внесения вклада в этот процесс», — заявил Фидан.

Анкара, по словам министра, продолжает анализировать возможные форматы участия в обеспечении перемирия и ожидает уточнения условий со стороны переговорщиков.

Также в среду стало известно, что 27 февраля высокопоставленные переговорные группы США и России продолжат консультации в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что стороны обсудят возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне. Ранее делегации стран встретились в Эр-Рияде в начале февраля, что стало первым контактом такого уровня после начала горячей фазы российско-украинской войны в 2022 году.