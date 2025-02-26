ПОЛИТИКА
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Турецкая стриминговая платформа tabii выходит на рынок стран MENA
tabii, глобальный сервис потокового вещания от TRT, начал работу в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В Дубае состоялась грандиозная презентация, ознаменовавшая глобальный дебют турецкого сервиса потокового вещания. Благодаря более чем 40 оригинальным фильмам и сериалам на пяти языках, tabii предлагает альтернативу западным стриминговым сервисам. Экспорт сериалов из Турции достиг 1 миллиарда долларов, что позволило ей занять место в тройке ведущих стран-экспортеров сериалов. С момента запуска в мае 2023 года платформа tabii привлекла 11 миллионов пользователей, предлагая аудитории по всему миру вдохновляющие истории и богатый культурный контент. #tabii #TRT #Турция #ОАЭ #Дубай #стриминг #потоковоевещание #презентация
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26 февраля 2025 г.
Истории
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