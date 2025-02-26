ПОЛИТИКА
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В Румынии задержан кандидат в президенты
Полиция задержала Кэлина Георгеску, которому власти вменяют российское финансирование и участие в фашистской организации
В Румынии задержан кандидат в президенты
Фото: AP / Others
26 февраля 2025 г.

В Румынии задержан Кэлин Георгеску — победитель аннулированного Конституционным судом первого тура президентских выборов. Как сообщают румынские СМИ, политика доставят на допрос в рамках расследования.

Георгеску был задержан в момент подачи документов на повторное голосование, назначенное на 4 мая. Генеральная прокуратура ведет расследование, в котором ему вменяют участие в фашистской организации и публичное продвижение спорных исторических личностей, включая маршала Иона Антонеску, который сотрудничал с нацистской Германией.

В этот же день румынские силовики провели 47 обысков в домах и офисах лиц, связанных с Георгеску. В ходе рейдов были обнаружены оружие, боеприпасы и более 1 млн долларов в сейфе. Следователи также изучают возможные нарушения финансирования избирательной кампании и попытки подрыва конституционного порядка.

Первый тур выборов, в котором Георгеску одержал неожиданную победу, был отменен после публикации данных спецслужб, указывающих на вмешательство России, включая кибератаки и гибридные действия. Сам политик отрицает любые связи с Москвой.

На фоне политического кризиса в середине февраля президент Клаус Йоханнис досрочно ушел в отставку, а исполняющим обязанности главы государства стал председатель Сената Илие Болоян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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