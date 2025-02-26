Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил о скором проведении саммита с участием девелоперов и планировщиков из региона для обсуждения противоречивого плана администрации по Газе.

«Мы собираемся провести саммит в ближайшее время, вероятно, с крупнейшими застройщиками ближневосточного региона, многими арабскими застройщиками — множеством генпланировщиков, — сказал Виткофф на мероприятии в Вашингтоне во вторник вечером. — Я думаю, когда люди увидят некоторые идеи, которые из этого возникнут, они будут поражены».

Виткофф, давний друг Трампа, не предоставил дополнительных деталей, включая место проведения саммита или дату. The Wall Street Journal ранее сообщала о предварительном обсуждении такой встречи.

Он заявил, что Трамп считает, что настало время для новых решений самого поляризующего конфликта на Ближнем Востоке. Виткофф добавил, что многие страны обратились к США, чтобы стать частью «какого-то постоянного решения» для жителей разрушенной войной Газы.

Он выступил в то время как Израиль пытается продлить перемирие с ХАМАС, группировкой, контролирующей Газу почти два десятилетия, после его истечения на этих выходных. Израиль хочет продления, чтобы освободить как можно больше заложников, удерживаемых палестинской боевой группировкой. В то же время Израиль сосредотачивает войска для возобновления войны, если правительство сочтет это необходимым.

Трамп предложил, чтобы США взяли под контроль сектор Газа и превратили его в «Ривьеру» Ближнего Востока, при этом жители Газы должны быть отправлены в арабские страны. Это вызвало тревогу в ближневосточных столицах и за их пределами, многие отвергают перемещение палестинцев, а критики сравнивают это с этнической чисткой и нарушением международного права.

Виткофф, планирующий вернуться на Ближний Восток на этой неделе, сказал, что «речь не идет о выселении» жителей Газы. Но, по его словам, нереально, чтобы они оставались там в течение 10-15 лет, которые, по мнению правительства США, потребуются для надлежащего восстановления прибрежного эксклава. Он описал Газу как «гигантские трущобы», разрушенные примерно 16 месяцами войны, и сказал, что необходим долгосрочный план реконструкции.

«Есть много стран, кстати, которые с гуманитарной точки зрения, мы говорили со многими из них, фактически проявляют инициативу и говорят: «Эй, слушайте, мы хотели бы стать частью какого-то постоянного решения для народа Газы», — сказал Виткофф.

Ранее Трамп распространил видеоматериал, созданный при помощи ИИ, демонстрирующий его видение будущего сектора Газа после реконструкции под американским руководством.

Видео изображает элитный курортный комплекс с роскошными магазинами ювелирных изделий, постройкой под названием Trump Gaza (предположительно казино), туристами на пляжных лежаках, а также самим Трампом в компании израильского премьера Биньямина Нетаньяху. На записи также присутствует позолоченный монумент, воздвигнутый в честь американского президента.