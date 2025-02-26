Движение Volt Europa, представленное в более чем 30 странах и входящее в группу Зеленых в Европарламенте, запустило петицию с требованием создать общеевропейскую армию, ссылаясь на ухудшение отношений между ЕС и США и возможное снижение американских гарантий безопасности.

США больше не являются надежным союзником, особенно после заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в петиции. Там же предупреждают: США могут вывести войска из Европы и оставить ее один на один с Россией.

Volt настаивает, что единая армия ЕС обеспечит независимость Европы от американской политики.

«Модель послевоенного периода, при которой США размещали военные базы по всей Европе, очевидно, подошла к концу. Мы не смогли предотвратить эту несправедливую и кровавую войну. Пусть даже с опозданием, но действовать необходимо уже сейчас», — говорится в петиции.

«Мы должны поддерживать Украину и компенсировать отступление США. Для этого необходимо, чтобы ЕС мог действовать автономно и интегрировать 27 отдельных армий в единую силу», — продолжается в заявлении.

Движение предложило девять ключевых шагов, включая отмену национального вето на военные решения, назначение министра обороны ЕС и унификацию военной техники.

Volt напоминает, что идея общеевропейской армии уже обсуждалась в 1950 году, но тогда от нее отказались, поскольку США предоставляли альтернативную защиту от СССР.

«Теперь, когда эти гарантии исчезли, пришло время вернуться к изначальной идее», — утверждает движение.

Volt не единственная политическая сила, обсуждающая укрепление европейской обороны. Например, лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер, заявлял, что независимая европейская стратегия безопасности — его абсолютный приоритет, что может означать изменение трансатлантического курса Берлина.