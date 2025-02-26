Управление коммуникаций администрации президента Турции официально опровергло публикацию BBC под заголовком «Мы все еще в состоянии войны... Сирийские курды воюют с Турцией через месяцы после падения Асада».

Ведомство направило в британское издание опровержение, указав на необоснованность утверждений, а Центр по борьбе с дезинформацией также выступил с заявлением по этому вопросу.

В тексте опровержения Управления коммуникаций подчеркнуло, что публикация BBC содержит односторонние и вводящие в заблуждение утверждения, искажающие законную антитеррористическую деятельность Турции в Сирии.

«В публикации предпринимается попытка создать совершенно ложное представление о том, будто Турция ведет войну против курдов в Сирии. Турция придает важное значение территориальной целостности Сирии и мирной жизни ее народа, придерживаясь подхода, учитывающего интересы всех этнических и религиозных групп в стране. Турция принимала и продолжает принимать миллионы сирийцев, включая курдов, чья идентичность отрицалась, гражданские права были попраны, и которые подвергались систематическим репрессиям во времена режима Баас. Тысячи сирийцев курдского происхождения, проживающих сегодня в Турции, являются наиболее очевидным свидетельством инклюзивной и ориентированной на человека политики Турции», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что борьба Турции с терроризмом не направлена против какой-либо этнической группы или гражданского населения. Единственной целью Турции являются террористические организации, такие как PKK/YPG и ДАЕШ, угрожающие миру и безопасности в регионе.

«Турция проявляет большую чувствительность к защите женщин и детей в регионе от вооруженных конфликтов. Операции Турции планируются с максимальной осторожностью, чтобы не нанести вред гражданскому населению, а гуманитарная помощь в регионе продолжается непрерывно. Однако тот факт, что террористическая организация PKK/YPG принудительно призывает детей, эксплуатирует женщин и использует гражданских лиц в качестве живого щита, задокументирован в международных докладах. Борьба Турции направлена на предотвращение таких нарушений прав человека и обеспечение безопасности населения в регионе», — гласит сообщение ведомства.

В заявлении также подчеркивается, что «наибольшую угрозу для нового сирийского руководства представляет присутствие PKK/YPG — сепаратистской и террористической структуры».

Ведомство указывает, что Турция поддерживает усилия нового сирийского руководства, созданного после окончания режима Баас, по установлению национального единства и сплоченности, включающих все слои общества. Будущее Сирии должно формироваться на основе инклюзивного и мирного подхода к управлению, где все этнические и религиозные группы страны выступают как равноправные граждане.

Администрация президента Турции указала, что присутствие Турции в Сирии соответствует целям международной коалиции по прекращению угрозы террористических организаций, особенно ДАЕШ, в регионе.

«Турция стала одной из стран, наиболее эффективно боровшихся с ДАЕШ, нейтрализовав десятки тысяч террористов и обеспечив безопасность региона. Кроме того, Турция обеспечила безопасность тысяч мирных жителей, бежавших от жестокости ДАЕШ, и поддержала гуманитарную помощь в регионе. Мы ожидаем, что BBC будет действовать с объективным и многосторонним журналистским подходом, а не с односторонними и ложными сообщениями, которые вводят общественность в заблуждение», - заключило Управление коммуникаций.