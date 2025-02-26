Госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о том, что администрация Дональда Трампа отстраняет Украину от обсуждений продолжающейся войны с Россией, назвав такие сообщения «неточными».

«Я думаю, что президента раздражало, и совершенно справедливо, это утверждение, будто мы не общались с Украиной», — сказал Рубио в среду в программе Fox & Friends.

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп связался с украинским президентом Владимиром Зеленским сразу после своего первого разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я присутствовал при обоих звонках, — сказал Рубио. — Он немедленно позвонил Зеленскому сразу же».

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что Трамп исключает украинских чиновников из обсуждений на высоком уровне о возможном разрешении войны. В начале этого месяца члены администрации Трампа отправились в Саудовскую Аравию для встречи с российскими официальными лицами, встреча прошла без участия украинских представителей.

Недавно Трамп преуменьшил значимость участия Украины в переговорах. «Он присутствовал на встречах в течение трех лет, и ничего не было сделано, — сказал президент, имея в виду Зеленского. — Так что я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно».

Несмотря на озабоченность по поводу отсутствия Украины на некоторых переговорах, Рубио настаивал, что администрация серьезно рассматривает возможность разрешения конфликта с Россией.

«Мы сказали им [России] – вы, ребята, хотите закончить войну? Вы хотите продолжать?» — сказал он. «Если вы хотите закончить войну, мы можем поговорить о том, что для этого потребуется с их точки зрения. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам сейчас».

По словам Рубио, российские официальные лица согласились на следующую встречу, где дипломатические команды обеих сторон обсудят возможные условия для окончания войны.

Обсуждения по Украине происходят на фоне критики более широкой позиции Трампа по участию США в европейской безопасности со стороны союзников. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц недавно выразил обеспокоенность по поводу приверженности Америки НАТО после предложения Трампа о том, что европейские страны должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Мерц даже предложил Европе рассмотреть возможность создания независимых оборонных сил, что сигнализирует о снижении доверия к НАТО.

Рубио отверг такие опасения, утверждая, что НАТО не находится под угрозой, но европейские союзники должны делать больше.

«Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли есть армии, или чьи армии не очень боеспособны, потому что они 40 лет не тратили никаких денег на это», — сказал Рубио.

Трамп давно призывает членов НАТО увеличить свои финансовые взносы в альянс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно объявил, что европейские страны согласились увеличить свои расходы на оборону, заявив, что им нужно делать «гораздо, гораздо больше».

«Мы не говорим «делайте что-то свое». Мы говорим «делайте больше». Это же их континент, верно? — сказал Рубио. — Почему для Соединенных Штатов неразумно просить богатые европейские страны инвестировать больше денег в свою собственную национальную безопасность?»