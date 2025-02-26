Соединенные Штаты в среду воздержались от подписания заявления членов Всемирной торговой организации, осуждающего военные действия России в Украине, сообщили Reuters дипломатический источник и представитель торговой организации в Женеве.

Это первый случай, когда США не поддержали заявление, которое ежегодно выпускалось с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что является еще одним сигналом изменения отношений с Россией.

Заявление подписали 44 члена ВТО и Украина, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Австралию.

«Решение не выступать соавтором было принято в соответствии с нашей позицией в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН ранее на этой неделе», — заявил американский чиновник агентству Reuters.

В понедельник Совет Безопасности принял резолюцию, составленную США, которая заняла нейтральную позицию в конфликте — это подчеркивает резкое изменение позиции Вашингтона с момента вступления президента Дональда Трампа в должность в январе.

В заявлении ВТО осуждается разрушительное влияние полномасштабного вторжения России в Украину на жизни людей и экономику Украины.

«Мы крайне обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли», включая поставки сельскохозяйственной продукции, удобрений и минералов из Украины на международные рынки, говорится в заявлении.

В среду Украина прошла обзор торговой политики, направленный на повышение прозрачности и понимания торговой политики и практики членов ВТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Украина и США заключили предварительную сделку по минеральным ресурсам, которая может обеспечить гарантии безопасности Украине для достижения прочного и справедливого мира.

Эта сделка является ключевой в стремлении Киева заручиться поддержкой Трампа, поскольку президент США стремится к быстрому завершению войны с Россией, что, как опасаются сторонники Украины, может произойти в ущерб ее национальным интересам.