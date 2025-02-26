ПОЛИТИКА
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Что такое редкоземельные металлы и почему Трамп хочет получить их от Украины?
Украина и США заключили соглашение о редких минералах, газе и нефти. Согласно информации Financial Times и AFP, США отменили требование в размере 500 миллиардов долларов, и Украина согласилась подписать соглашение. Согласно договоренностям, 50% добываемых в будущем минералов, газа и нефти будут переданы США. При этом в рамках соглашения США не предоставляют Украине гарантий безопасности. Что же из себя представляют эти редкие металлы и почему Трамп так хочет подписать это соглашение?
Что такое редкоземельные металлы и почему Трамп хочет получить их от Украины? / Others
26 февраля 2025 г.
Истории
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