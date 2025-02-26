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Трамп угрожает Евросоюзу
Президент США заявил о планах ввести 25% тарифы на европейские товары и резко раскритиковал торговую политику ЕС
Трамп угрожает Евросоюзу
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
26 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на товары из Европейского Союза, заявив, что блок был «сформирован, чтобы обманывать Соединенные Штаты».

Выступая на своем первом заседании кабинета министров в среду, президент США сказал, что скоро объявит подробности новых тарифных действий. «Мы приняли решение и объявим об этом очень скоро. Это будет 25%», — сказал он.

ЕС является третьим по величине торговым партнером США наряду с Китаем. Трамп заявил, что на следующей неделе введет 25% тарифы на двух крупнейших торговых партнеров США — Канаду и Мексику.

Трамп не привел дополнительных подробностей, но упомянул автопроизводителей и сказал, что пошлины будут применяться «в целом».

На фоне угроз Трампа о вводе пошлин в 25% на импорт из ЕС курс биткоина упал ниже $84 000.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «ЕС будет жестко реагировать на несправедливые или произвольные нападки» со стороны США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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