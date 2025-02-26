Созданное искусственным интеллектом видео, изображающее вымышленную «Ривьеру в Газе», опубликованное президентом США Дональдом Трампом в социальных сетях, вызвало недоумение и гнев его сторонников.

Клип, размещенный президентом США на его аккаунте в Truth Social во вторник, представляет собой монтаж причудливых сцен, изображающих «идиллическое будущее» Газы с небоскребами, пляжными курортами, роскошными лимузинами и суперяхтами.

В видео показаны бородатые танцоры живота, гигантская статуя Трампа в стиле Ким Ир Сена, а также Илон Маск, разбрасывающий деньги над группами аплодирующих туристов.

Видеоролик завершается кадром, где Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в полуобнаженном виде пьют коктейли у бассейна.

Трамп вызвал возмущение в прошлом месяце, когда объявил о планах США «взять под контроль» Газу и изгнать палестинцев в рамках планов по реконструкции разрушенной территории в «Ривьеру Ближнего Востока».

Его комментарии были осуждены во всем мире как предложение этнической чистки, и теперь арабские страны спешат согласовать альтернативный план реконструкции и предотвратить потенциальное вмешательство США в конфликт.

Реакция на видео со стороны пропрезидентских подписчиков Truth Social была преимущественно негативной, тысячи людей призвали президента удалить видео в течение нескольких часов после его публикации.

Некоторые пользователи выразили сочувствие палестинцам и всему Ближнему Востоку.

«Что это за нездоровая реклама?» — спросил один пользователь.

«Я поддерживал тебя, Трамп, но это вдохновение золотой богоподобной статуи тебя, стоящей в мегаполисе, построенном на могилах десятков тысяч убитых (в основном) детей и женщин, это БОЛЬНО», — написал другой пользователь.

«Ты должен удалить это видео и извиниться перед палестинцами и хорошими людьми мира, которые наблюдали за геноцидом более года», — возмутился третий.

«Публикация этого унижает тебя как человека, как президента нашей страны и всех нас, американский народ, — написал другой. — Более того, это унижает и принижает все народы Ближнего Востока. Это постыдно и развратно».

Другие высказали возражения ввиду религиозных соображений.

«Как ужасно! Золотая статуя пугает. Напоминает мне об Антихристе. Пожалуйста, не забывай, что это не угодно Богу», — написал один пользователь.

Другой написал: «Это кажется совершенно неправильным и на самом деле вызывает у меня тошноту. Я поддерживал тебя с первого дня, но это — мерзость. В этом нет Бога».

Некоторые пользователи спрашивали, как еще одно вмешательство США на Ближнем Востоке будет соответствовать повестке Трампа «Америка прежде всего».

«Я понимаю, что ты троллишь, но пожалуйста, прекрати эту чушь и сосредоточься на повестке «Америка прежде всего», за которую ты агитировал. Никто не голосовал за то, чтобы сделать Газу снова великой», — написал один из них.