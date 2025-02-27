Трамп опубликовал сгенерированный нейросетями видеоролик о будущем сектора Газа

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, созданное искусственным интеллектом о будущем сектора Газа, где возвышается небоскреб «Трамп Газа», с неба падают доллары, а сам американский лидер загорает на пляже с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Видео было опубликовано в социальной сети Трампа Truth Social и вызвало большой резонанс во всем мире. Ранее Трамп уже подвергался резкой критике за свой план «Ближневосточной Ривьеры», в рамках которого он предлагал, чтобы США взяли эксклав под свой контроль и «провели там работу». #трамп #газа #нетаньяху