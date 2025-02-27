ПОЛИТИКА
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Леви: минута молчания за каждого убитого ребенка в Газе продлится 300 часов
Если почтить минутой молчания каждого из 18 000 палестинских детей, погибших в ходе военной кампании Израиля в Газе, это молчание длилось бы более 300 часов. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Ближнего Востока заявил британско-израильский политический аналитик и бывший советник правительства Израиля Даниэль Леви. #газа #израиль #палестина
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27 февраля 2025 г.
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