Леви: минута молчания за каждого убитого ребенка в Газе продлится 300 часов

Если почтить минутой молчания каждого из 18 000 палестинских детей, погибших в ходе военной кампании Израиля в Газе, это молчание длилось бы более 300 часов. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Ближнего Востока заявил британско-израильский политический аналитик и бывший советник правительства Израиля Даниэль Леви. #газа #израиль #палестина